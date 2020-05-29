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В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 56 человек, из них 17 - медики

За день выздоровел 91 человек. 

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 56 человек, из них 17 - медики
Фото: EPA/UPG

В Киеве за 28 мая коронавирус подтвердился у 56 человек, в том числе 17 медиков. Умер один человек. За все время зарегистрировали 2849 случаев заболевания, зафиксировано 65 летальных случаев. Выздоровели 597 человек, в том числе 91 за сутки, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Среди тех, у кого COVID-19 подтвердили 28 мая, - 18 женщин от 22 до 73 лет, три девочки 4-9 лет, 29 мужчин от 26 до 67 лет и шестеро мальчиков 2-17 лет. 

"Больше всего больных обнаружили в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9, Голосеевском и Дарницком - по 6 случаев", - сообщил Кличко.

Он добавил, что в Больнице скорой помощи подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом среди медиков, но обнаружены они были не за один день, а на протяжении двух недель. Эти случаи попадали в общую статистику, которую публикуют ежедневно.

"Вчера я говорил, что 14% от всех заболевших жителей Киева - это медики. На сегодня 420 медработников заболели, большинство из них заразились на работе", - сообщил мэр.

По его словам, в больнице №3 заболели 89 человек, в больнице №8 - 44, в Центре экстренной медицины - 26 работников скорой помощи, в Александровской больнице - 23 медика. Часть из них уже выздоровели. 

Напомним, что в Киевской городской больнице скорой помощи произошла вспышка коронавируса. В больнице подтвердили данные о 20 заболевших, опровергая информацию о 21-м больном. Четверо заразившихся, в том числе врач-кардиолог, госпитализированы.

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