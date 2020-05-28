Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к жесткому карантину

Ограничения могут вернуть, если число больных будет увеличиваться, а загруженность коек в больницах достигнет 75%.

Если количество больных коронавирусом в Киеве будет увеличиваться, городские власти могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к ограничениям. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", - отметил мэр.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать послабления.

Это может произойти, если: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человека на 100 тыс. населения; а также если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.

"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город будет принимать меры и усиливать ограничения. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращения в карантин! Давайте соблюдать правила безопасности - не будем пренебрегать масками, социальной дистанцией, будем внимательно относиться к своему здоровью! Это - несложно и очень необходимо", - подчеркнул Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве за сутки подтвердили 54 новых случая коронавируса. Мэр Кличко отметил, что в столице второй день наблюдается положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел.