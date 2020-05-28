​Минздрав планирует вернуть СЭС в виде подразделения министерства

Министерство здравоохранения планирует восстановить противоэпидемическую службу как свое подразделение, а не отдельный центральный орган исполнительной власти, как было раньше.

Об этом сообщил министр Максим Степанов на брифинге в четверг.

"После начала эпидемии, я думаю, что всем стало понятно, что у нас была большая проблема с эпидемиологической службой и противоэпидемическими мерами. Она была просто ликвидирована. Что касается выделения в отдельный орган центральной исполнительной власти, такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Мы рассматриваем создание противоэпидемической службы в составе Министерства здравоохранения, которая бы имела очень четкий функционал - проведение всех мер, установление инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации", - сказал министр.

Напомним, функция контроля и надзора за эпидситуацией принадлежала Государственной санитарно-эпидемиологической службе до сентября 2014 года, когда Кабмин заявил о ее ликвидации. Такое решение было принято из-за того, что полномочия по контролю создавали богатое поле для коррупции.

Функции СЭС разделили между Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья. При этом новой структуре не дали право проведения проверок выполнения требований по эпидбезопасности, ее работа лежит преимущественно в сфере мониторинга.

В сентябре 2019 года стало известно, что СЭС могут возродить под другим названием, а в в феврале при СНБО состоялось совещание, где Минздраву рекомендовали восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.