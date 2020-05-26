Павелко подтвердил возобновление Украинской Премьер-лиги с 30 мая

Сезон в Favbet Лиге возобновится 30 мая, заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Только что общался с министром охраны здоровья Максимом Степановым, который подтвердил, что МОЗ разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая.

Прошу членов Исполкома УАФ поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований", - сообщил на Facebook Павелко.

Ранее МОЗ одобрило увеличение количества людей для организации и проведения матча с 50 до 200 человек.

После этого разрешения для возобновления матчей чемпионата осталось лишь заключение Исполкома УАФ.