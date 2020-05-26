Составлен рейтинг лучших тренеров в истории Лиги Чемпионов

Фото: squawka.com Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавил список лучших тренеров в истории Лиги Чемпионов по версии портала Squawka.

Под руководством французского специалиста "бланкос" поставили рекорд, выиграв самый престижный еврокубок три раза подряд - в 2016, 2017 и 2018 годах. Отметим, ни один другой клуб даже дважды подряд не выигрывал ЛЧ.

Напомним, в 2018 году, спустя 4 дня после триумфа в Киеве и завоевания мадридцами 13-го титула сильнейшей клубной команды Европы, Зидан заявил об уходе из "Реала".

В первую тройку также вошли Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти, которые становились победителями этого турнира два и три раза соответственно.

Добавим, что самый успешный тренер в истории Английской Премьер-Лиги, бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон выиграл с командой также два титула, но в топ-5 рейтинга не вошел, заняв лишь шестое место.

Топ-10 лучших тренеров в истории ЛЧ (с момента ребрендинга турнира в 1992 году).

Зинедин Зидан, Франция (Реал - 2016, 2017 и 2018) Хосеп Гвардиола, Испания (Барселона - 2009 и 2011) Карло Анчелотти, Италия (Милан - 2003, 2007, Реал - 2014) Жозе Моуриньо, Португалия (Порту - 2004, Интер - 2010) Луи ван Гал, Голландия (Аякс - 1995) Алекс Фергюсон, Шотландия (Манчестер Юнайтед - 1999, 2008) Юпп Хайнкес, Германия (Реал - 1998, Бавария - 2013) Висенте дель Боске, Испания (Реал - 2000, 2002) Рафаэль Бенитес, Испания (Ливерпуль - 2005) Оттмар Хитцфельд, Германия (Боруссия Дортмунд - 1997, Бавария - 2001)

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