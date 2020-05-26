Составлен рейтинг лучших тренеров в истории Лиги Чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавил список лучших тренеров в истории Лиги Чемпионов по версии портала Squawka.
Под руководством французского специалиста "бланкос" поставили рекорд, выиграв самый престижный еврокубок три раза подряд - в 2016, 2017 и 2018 годах. Отметим, ни один другой клуб даже дважды подряд не выигрывал ЛЧ.
Напомним, в 2018 году, спустя 4 дня после триумфа в Киеве и завоевания мадридцами 13-го титула сильнейшей клубной команды Европы, Зидан заявил об уходе из "Реала".
В первую тройку также вошли Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти, которые становились победителями этого турнира два и три раза соответственно.
Добавим, что самый успешный тренер в истории Английской Премьер-Лиги, бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон выиграл с командой также два титула, но в топ-5 рейтинга не вошел, заняв лишь шестое место.
Топ-10 лучших тренеров в истории ЛЧ (с момента ребрендинга турнира в 1992 году).
- Зинедин Зидан, Франция (Реал - 2016, 2017 и 2018)
- Хосеп Гвардиола, Испания (Барселона - 2009 и 2011)
- Карло Анчелотти, Италия (Милан - 2003, 2007, Реал - 2014)
- Жозе Моуриньо, Португалия (Порту - 2004, Интер - 2010)
- Луи ван Гал, Голландия (Аякс - 1995)
- Алекс Фергюсон, Шотландия (Манчестер Юнайтед - 1999, 2008)
- Юпп Хайнкес, Германия (Реал - 1998, Бавария - 2013)
- Висенте дель Боске, Испания (Реал - 2000, 2002)
- Рафаэль Бенитес, Испания (Ливерпуль - 2005)
- Оттмар Хитцфельд, Германия (Боруссия Дортмунд - 1997, Бавария - 2001)
Ранее сообщалось, что портал FourFourTwo опубликовал свой рейтинг лучших трансферов АПЛ.