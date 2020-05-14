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Роналду высказал свое отношение к многолетнему противостоянию с Месси

Криштиану напомнил великие противостояния в НБА и Формуле-1.

Роналду высказал свое отношение к многолетнему противостоянию с Месси
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Фото: Marca

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сказал, что его многолетнее противостояние с капитаном "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси идет футболу на пользу.

"У нас хорошее противостояние в футболе, но футбол не исключение. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе, Айртон Сенна и Ален Прост были хорошими соперниками в Формуле-1, - циирует Daily Mirror Роналду. - Единственное сходство между великими противостояниями в спорте - то, что они здоровые".

При этом португалец отметил, что он действительно восхищается карьерой Лионеля, который своим мастерством стимулировал его самого повышать уровень собственной игры.

Напомним, Лео и CR7 за последние 12 лет завоевали 11 "Золотых мячей" на двоих.

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