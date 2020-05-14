Капитан "Манчестер Сити" бесплатно переходит в клуб Бекхэма

У Давида Сильвы заканчивается контракт с "горожанами".

34-летний капитан чемпиона Английской Премьер-Лиги - клуба "Манчестер Сити" Давид Сильва, у которого летом заканчивается с "горожанами" контракт, определился с дальнейшим местом продолжения игровой карьеры.

Чемпион мира-2010 и двукратный чемпион Европы-2008 и 2012 перейдет в американский клуб "Интер Майами", совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, сообщает lenta.ru, со ссылкой на The Independent.

Сильва должен стать лицом проекта Бекхэма. Англичанин понимает, что подписание футболиста с таким опытом и имиджем поможет продвинуть "Интер Майами" в США и в остальном мире.

Напомним, что "Китаец", как называют Давида за его разрез глаз, защищает цвета "Манчестер Сити" с лета 2010-го года после перехода из "Валенсии".

В составе "горожан" испанец стал 4-кратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка и 3-кратным обладателем Суперкубка Англии. В послужном списке Давида также 5 титулов победителя Кубок Английской футбольной лиги.

В текущем сезоне Сильва провел 19 матчей, забил три гола и отдал 7 результативных передач.