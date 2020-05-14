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5 млн долл., которые выделили УЕФА и ФИФА на борьбу с коронавирусом в украинском футболе – пока только виртуальные, - генсек УАФ

Юрий Записоцкий расшифровал алгоритм использования выделенных средств.

5 млн долл., которые выделили УЕФА и ФИФА на борьбу с коронавирусом в украинском футболе – пока только виртуальные, - генсек УАФ
Юрий Записоцкий
Фото: УАФ

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий сообщил, что в УАФ нет полного понимания механизма использования его организацией выделенных УЕФА и ФИФА средств на борьбу с пандемией коронавируса.

"Украинская ассоциация футбола должна получить 4,3 млн евро (4,6 млн долл.) от УЕФА и еще 0,5 млн долл. от ФИФА в виде помощи на борьбу с коронавирусом. Когда будет принято решение об использовании этих средств?

Насколько я понимаю, 27 мая еще будет видеоисполком УЕФА, на котором будут окончательно утверждены все регламенты, в том числе – на что эти деньги можно использовать", - цитирует функционера Football.ua.

"Пока что эти деньги виртуальные. Ни сроки, ни порядок финансирования еще не определены. У нас еще нет полного понимания, сколько денег и на что можно будет тратить. Мы, как и вы, об этом больше узнаем из пресс-релизов УЕФА.

Важно понимать, что физически денег пока нет. УЕФА задекларировал, что они будут помогать, заявили объем этих средств – по 4,3 млн на каждую ассоциацию. Как мы обсуждали на последней видеоконференции генеральных секретарей, так как это деньги программы Hat-trick, будет собираться еще комитет Hat-trick, затем еще будет Исполком УЕФА, и уже после этого будет полное понимание. Как только будет четкий регламент работы, мы с удовольствием прокомментируем, что можем сделать и кому помочь", - отметил Записоцкий.

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