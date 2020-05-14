Стало известно, кто заменит Феттеля в "Феррари": Даниэль Риккардо подписал контракт с "Макларен"

Фото: EPA/UPG Даниэль Риккардо

Команда Формулы-1 - McLaren официально объявила, что партнером Ландо Норриса по команде из Уокинга на следующий сезон стал действующий пилот "Рено" Даниэль Риккардо, с которым подписан многолетний контракт.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. 🤝



Read more ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2020

Австралиец заменит в "Макларен" Карлоса Сайнса.

"Контракт с Даниэлем - еще один шаг в нашем долгосрочном плане по развитию команды. Его партнером станет Ландо Норрис. Это хорошие новости для нашей команды, наших партнеров и, конечно, наших болельщиков", - заявил глава компании Зак Браун

Я также хочу поблагодарить Карлоса за проделанную работу и помощь в прогрессе McLaren. Он настоящий командный игрок, и мы желаем ему успехов в карьере после ухода из McLaren", - отметил американский бизнесмен.

Такая рокировка со стопроцентной уверенностью предполагает, что Сайнс займет место Себастьяна Феттеля в "Феррари".

Дальнейшая карьера самого немецкого 4-кратного чемпиона мира пока покрыта тайной.