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Составлен рейтинг лучших игроков НБА в истории

Майкл Джордан - №1.

Составлен рейтинг лучших игроков НБА в истории
Майкл Джордан
Фото: clutchpoints

Авторитетный ресурс ESPN составил рейтинг лучших игроков НБА за всю 74-летнюю историю существования Лиги.

Его возглавил легендарный Майкл Джордан - шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллс" и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

На второй позиции форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, третий - игрок "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" Карим Абдул-Джабар.

Эксперты обращали внимание как на ценность карьеры, так и на статистические показатели.

Топ-10 игроков НБА:

  1. Майкл Джордан
  2. Леброн Джеймс
  3. Карим Абдул-Джабар
  4. Билл Расселл
  5. Мэджик Джонсон
  6. Уилт Чемберлен
  7. Ларри Берд
  8. Тим Данкан
  9. Коби Брайант
  10. Шакил О'Нил
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