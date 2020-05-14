Составлен рейтинг лучших игроков НБА в истории

Авторитетный ресурс ESPN составил рейтинг лучших игроков НБА за всю 74-летнюю историю существования Лиги.

Его возглавил легендарный Майкл Джордан - шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллс" и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

На второй позиции форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, третий - игрок "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" Карим Абдул-Джабар.

Эксперты обращали внимание как на ценность карьеры, так и на статистические показатели.

Топ-10 игроков НБА: