Клуб УПЛ заявил, что у него нет средств пройти тестирование на COVID-19 и возможности возобновить тренировки

В "Карпатах" после смены владельца ничего не изменилось с финансовой точки зрения.

Львовские "Карпаты" не могут пройти тестирование на коронавирус. На это у "зелено-белых" попросту нет средств.

Об этом сообщил исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин.

"Тестирование проводить мы не готовы - на это нет средств. Ставил этот вопрос во время онлайн-заседания Олегу Протасову (первый вице-президент Украинской ассоциации футбола, - прим. LB.ua), но никакой конкретики нет. Кроме того, во Львовской области еще не ослабили карантин (планируется с 15 мая, - прим. LB.ua), поэтому команда не может вернуться к полноценному тренировочному процессу", - цитирует Ящишина Tribuna.com.

Напомним, в феврале "Карпаты" стали народной командой. Но от такого решения, как видно, денег в казне клуба не прибавилось.