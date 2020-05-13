Руководитель "Мерседес" в Формуле-1 обеспокоен новостью о завершении контракта Феттеля с "Феррари"

Руководитель 6-кратных чемпионов Формулы-1 - команды "Мерседес" Тото Вольф признался, что новость о том, что 4-кратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель и его нынешний работодатель - "Феррари" приняли решение расстаться в конце сезона - слишком важное событие для "Королевских гонок", чтобы его игнорировать.

"Себ - отличный гонщик, яркая личность и усиление для каждой команды Формулы-1. С точки зрения будущего мы в первую очередь хотим выразить доверие нашим нынешним пилотам - Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу. Мы рассчитываем на них. Но, конечно, "Мерседес" не может игнорировать возможное развитие событий, связанное с уходом Себастьяна из "Феррари", - приводит слова Вольфа Planet F1.

В свою очередь, "Феррари" пока не сообщала, кто придет на место немца. Среди наиболее вероятных кандидатов называли пилота "Макларен" Карлоса Сайнса и гонщика "Рено" Даниэля Риккардо.

В тоже время, никто не даст гарантии, что 6-кратный и действующий чемпион Льюис Хэмилтон не сменит кокпит "Мерседес" на "Феррари".

Именно такой сценарий, вероятно, и вызывает беспокойство у Вольфа.

Вместе с тем, пара пилотов Хэмилтон/Феттель не может в перспективе не заинтересовать австрийского специалиста.