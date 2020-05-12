Шевченко вошел в номинацию самых эффективных футболистов в истории Лиги Чемпионов

Экс-форвард киевского "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко попал в номинацию лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по соотношению голов и проведенных матчей, составленным авторитетным порталом GiveMeSport.
Нынешний наставник сборной Украины занял в этом списке 12-е место – в ста проведенных матчах Шевченко забил 48 мячей.
Как нетрудно подсчитать, его коэффициент эффективности составляет 0,48 гола за игру.
Если бы Шевченко сохранил свою самую лучшую форму с "Миланом" - забив по 9 голов в сезонах 2000/01 и 2005/06 годах - чуть дольше, тогда место в топ-10 было бы гарантировано.
Отметим, что такой же коэффициент эффективности имеют еще два форварда - Дидье Дрогба и Рой Макай, но они забили голов меньше Андрея, соответственно – 44 и 29.
А возглавил рейтинг действующий капитан "Барселоны" Лионель Месси, у которого заоблачный коэффициент эффективности – 0,81 (141 матч, 114 голов). Добавим, что дебют Лео в ЛЧ состоялся более 15 лет назад в матче против "Шахтера".
Криштиану Роналду, который в ЛЧ выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" расположился лишь на третьем месте (169 матчей, 128 голов, 0,76).
А место между ними занял форвард Руд ван Нистелрой, лучшие свои годы проведший, выступая за "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Всего Van Gol, как называют голландца, забил 56 голов в 73-х матчах, и лишь немного не дотянул с коэффициентом до Лео - 0,77.
Топ-25 самых эффективных игроков ЛЧ:
- Лионель Месси (141 матч, 114 голов, 0,81)
- Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77)
- Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76)
- Роберт Левандовски (86 матч, 64 мяча, 0,74)
- Неймар (57 матч, 35 голов, 0,61)
- Филиппо Индзаги (81 матч, 46 мячей, 0,57)
- Эдинсон Кавани (62 игры, 35 голов, 0,56)
- Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55)
- Карим Бензема (119 матчей, 64 мяча, 0,54)
- Рауль (142 игры, 71 гол, 0,50)
- Давид Трезеге (58 игр, 29 голов, 0,50)
- Андрей Шевченко (100 матчей, 48 голов, 0,48)
- Дидье Дрогба (92 игры, 44 гола, 0,48)
- Рой Макай (61 матч, 29 голов, 0,48)
- Алессандро дель Пьеро (89 игр, 44 гола, 0,47)
- Тьерри Анри (112 игр, 50 голов, 0,45)
- Патрик Клюйверт (71 игр, 29 голов, 0,41)
- Златан Ибрагимович (120 игр, 48 голов, 0,40)
- Томас Мюллер (111 игр, 44 гола, 0,40)
- Самуэль Это'О (78 игр, 30 голов, 0,38)
- Фернандо Морьентес (93 игры, 33 гола, 0,35)
- Уэйн Руни (85 игр, 30 голов, 0,35)
- Кака (86 игр, 30 голов, 0,35)
- Арьен Роббен (110 игр, 31 гол, 0,28)
- Райан Гиггз (145 игр, 28 голов, 0,19)