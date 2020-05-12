Шевченко вошел в номинацию самых эффективных футболистов в истории Лиги Чемпионов

Экс-форвард киевского "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко попал в номинацию лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по соотношению голов и проведенных матчей, составленным авторитетным порталом GiveMeSport.

Нынешний наставник сборной Украины занял в этом списке 12-е место – в ста проведенных матчах Шевченко забил 48 мячей.

Как нетрудно подсчитать, его коэффициент эффективности составляет 0,48 гола за игру.

Если бы Шевченко сохранил свою самую лучшую форму с "Миланом" - забив по 9 голов в сезонах 2000/01 и 2005/06 годах - чуть дольше, тогда место в топ-10 было бы гарантировано.

Фото: givemesport.com Андрей Шевченко

Отметим, что такой же коэффициент эффективности имеют еще два форварда - Дидье Дрогба и Рой Макай, но они забили голов меньше Андрея, соответственно – 44 и 29.

А возглавил рейтинг действующий капитан "Барселоны" Лионель Месси, у которого заоблачный коэффициент эффективности – 0,81 (141 матч, 114 голов). Добавим, что дебют Лео в ЛЧ состоялся более 15 лет назад в матче против "Шахтера".

Криштиану Роналду, который в ЛЧ выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" расположился лишь на третьем месте (169 матчей, 128 голов, 0,76).

А место между ними занял форвард Руд ван Нистелрой, лучшие свои годы проведший, выступая за "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Всего Van Gol, как называют голландца, забил 56 голов в 73-х матчах, и лишь немного не дотянул с коэффициентом до Лео - 0,77.

Топ-25 самых эффективных игроков ЛЧ: