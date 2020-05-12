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Шевченко вошел в номинацию самых эффективных футболистов в истории Лиги Чемпионов

Нынешний наставник украинской сборной провел в самом престижном клубном турнире ровно 100 матчей.

Шевченко вошел в номинацию самых эффективных футболистов в истории Лиги Чемпионов
Андрей Шевченко
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Экс-форвард киевского "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко попал в номинацию лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по соотношению голов и проведенных матчей, составленным авторитетным порталом GiveMeSport.

Нынешний наставник сборной Украины занял в этом списке 12-е место – в ста проведенных матчах Шевченко забил 48 мячей.

Как нетрудно подсчитать, его коэффициент эффективности составляет 0,48 гола за игру.

Если бы Шевченко сохранил свою самую лучшую форму с "Миланом" - забив по 9 голов в сезонах 2000/01 и 2005/06 годах - чуть дольше, тогда место в топ-10 было бы гарантировано.

Андрей Шевченко
Фото: givemesport.com
Андрей Шевченко

Отметим, что такой же коэффициент эффективности имеют еще два форварда - Дидье Дрогба и Рой Макай, но они забили голов меньше Андрея, соответственно – 44 и 29.

А возглавил рейтинг действующий капитан "Барселоны" Лионель Месси, у которого заоблачный коэффициент эффективности – 0,81 (141 матч, 114 голов). Добавим, что дебют Лео в ЛЧ состоялся более 15 лет назад в матче против "Шахтера".

Криштиану Роналду, который в ЛЧ выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" расположился лишь на третьем месте (169 матчей, 128 голов, 0,76).

А место между ними занял форвард Руд ван Нистелрой, лучшие свои годы проведший, выступая за "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Всего Van Gol, как называют голландца, забил 56 голов в 73-х матчах, и лишь немного не дотянул с коэффициентом до Лео - 0,77.

Топ-25 самых эффективных игроков ЛЧ:

  1. Лионель Месси (141 матч, 114 голов, 0,81)
  2. Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77)
  3. Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76)
  4. Роберт Левандовски (86 матч, 64 мяча, 0,74)
  5. Неймар (57 матч, 35 голов, 0,61)
  6. Филиппо Индзаги (81 матч, 46 мячей, 0,57)
  7. Эдинсон Кавани (62 игры, 35 голов, 0,56)
  8. Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55)
  9. Карим Бензема (119 матчей, 64 мяча, 0,54)
  10. Рауль (142 игры, 71 гол, 0,50)
  11. Давид Трезеге (58 игр, 29 голов, 0,50)
  12. Андрей Шевченко (100 матчей, 48 голов, 0,48)
  13. Дидье Дрогба (92 игры, 44 гола, 0,48)
  14. Рой Макай (61 матч, 29 голов, 0,48)
  15. Алессандро дель Пьеро (89 игр, 44 гола, 0,47)
  16. Тьерри Анри (112 игр, 50 голов, 0,45)
  17. Патрик Клюйверт (71 игр, 29 голов, 0,41)
  18. Златан Ибрагимович (120 игр, 48 голов, 0,40)
  19. Томас Мюллер (111 игр, 44 гола, 0,40)
  20. Самуэль Это'О (78 игр, 30 голов, 0,38)
  21. Фернандо Морьентес (93 игры, 33 гола, 0,35)
  22. Уэйн Руни (85 игр, 30 голов, 0,35)
  23. Кака (86 игр, 30 голов, 0,35)
  24. Арьен Роббен (110 игр, 31 гол, 0,28)
  25. Райан Гиггз (145 игр, 28 голов, 0,19)
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