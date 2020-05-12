Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 и "Феррари" приняли решение расстаться в конце сезона

В Ferrari подтвердили расставание с 4-кратным чемпионом Формулы-1 Себастьяном Феттелем в конце сезона-2020.

Феттель и Ferrari несколько месяцев вели переговоры о продлении контракта, но его условия, по словам немецкого пилоты, были "оскорбительными" для него, и их согласовать не удалось.

Сегодня пресс-служба Ferrari выпустила официальное заявление.

"Мои отношения со Scuderia Ferrari закончатся в конце 2020 года. Для достижения максимальных результатов в нашем спорте важно, чтобы стороны работали в полной гармонии. Мы с командой поняли, что у нас нет общего желания оставаться вместе после окончания этого сезона", - заявил Феттель.

"Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в нашем совместном решении. Я не думаю о деньгах, когда речь идет о принятии определенных решений, и никогда этого не будет. Происходящее в последние несколько месяцев заставило многих из нас задуматься о том, каковы наши главные приоритеты в жизни. В новой ситуации нужен новый подход. Я найду время, чтобы поразмышлять о том, каким я сам вижу свое будущее.

Scuderia Ferrari занимает особое место в Формуле-1. Надеюсь, команда добьется успеха, которого заслуживает. Я хочу поблагодарить всю семью Ferrari и, прежде всего, ее болельщиков по всему миру, за поддержку, которую они оказывали мне многие годы.

Моя ближайшая цель - завершить долгую работу с Ferrari еще несколькими прекрасными спортивными моментами, добавив их к тем, что у нас уже были", - отметил немецкий пилот.

В свою очередь, руководитель команды Маттиа Бинотто заявил, что это было совместное решение "Скудерии" и Феттеля, обе стороны считают, что так будет лучше.

"Учитывая ценность Себастьяна как гонщика и человека, решение не было простым. Но нет какой-то одной конкретной причины, кроме общей и дружеской веры в то, что пришло время идти отдельными путями для достижения наших целей.

Себастьян уже вошел в историю "Скудерии", 14 побед в Гран-При делают его третьим самым успешным гонщиком в истории команды. За 5 лет совместной работы он трижды заканчивал сезон в первой тройке, внося значительный вклад в постоянное присутствие команды в тройке лучших в Кубке конструкторов.

От имени всех сотрудников Ferrari я хочу поблагодарить Себастьяна за высокий профессионализм и те человеческие качества, которые он продемонстрировал в эти 5 лет, за которые мы разделили столько прекрасных моментов. Нам не удалось вместе завоевать чемпионский титул, который стал бы для него пятым, но мы верим, что сможем многого добиться в этом необычном сезоне 2020 года", - выразил надежду Бинотто.

Напомним, что все свои 4 титула чемпиона мира в классе машин Формула-1 Феттель завоевал, выступая за "Ред Булл".