"Феррари" возобновила производство после перерыва, вызванного коронавирусом

Фото: Феррари

Компания "Феррари" на своем официальном сайте объявила об открытии завода в Маранелло и перезапуске производства.

В заявлении указывается, что все сотрудники завода будут действовать с максимальной осторожностью и соблюдать все требования по профилактике коронавируса.

Кроме того, компания будет проводить обязательные тренинги для работников завода по безопасности в условиях пандемии. Также, на входах в комплекс и в зонах общего пользования будут проводиться проверки состояния сотрудников.

Сообщается, что "Феррари" планирует вернуться к полноценной работе 8 мая.

Напомним, экс-президент "Феррари" назвал причины неудач "Скудерии" в последние годы.