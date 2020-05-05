Uber Eats уходит из Украины
Uber Eats уходит из Украины
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
ГлавнаяСпорт

"Феррари" возобновила производство после перерыва, вызванного коронавирусом

Завод в Маранелло вновь зафункционировал.

Фото: Феррари

Компания "Феррари" на своем официальном сайте объявила об открытии завода в Маранелло и перезапуске производства.

В заявлении указывается, что все сотрудники завода будут действовать с максимальной осторожностью и соблюдать все требования по профилактике коронавируса.

Кроме того, компания будет проводить обязательные тренинги для работников завода по безопасности в условиях пандемии. Также, на входах в комплекс и в зонах общего пользования будут проводиться проверки состояния сотрудников.

Сообщается, что "Феррари" планирует вернуться к полноценной работе 8 мая.

Напомним, экс-президент "Феррари" назвал причины неудач "Скудерии" в последние годы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также