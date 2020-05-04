Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
ГлавнаяСпорт

Финансирование украинского биатлона из госбюджета сократили в 10 раз, - президент Федерации

Владимир Брынзак не одобряет, но понимает такое решение.

Финансирование украинского биатлона из госбюджета сократили в 10 раз, - президент Федерации
Владимир Брынзак
Фото: Xsport

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак поделился планами сборной касательно подготовки к новому сезону. Ведь уже совсем скоро необходимо начинать предсезонные подготовительные сборы, чтобы качественно подойти к предолимпийской зиме.

При этом спортивный функционер предвидит серьезные проблемы, с которыми столкнется украинский биатлон.

На этот процесс может отрицательно повлиять урезание бюджета со стороны государства, убежден Брынзак.

"Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно, поскольку еще не ясно, когда и в каких направлениях будут открыты границы. А вся ситуация с пандемией коронавируса внесла радикальные изменения в процесс подготовки команды. Начнем с того, что после внесения изменений в государственный бюджет на этот год из 50 млн гривен, запланированных ранее, сейчас нам оставили только 4,5 млн. Что мы можем планировать с таким бюджетом? Ясно, что пока предстоит готовиться только в Украине. Но говорить о полноценной подготовке в таких условиях не приходится", - цитирует президента ФБУ Biathlon.com.ua.

"Плюс ко всему - в связи с экономическими трудностями, вызванными пандемией, компания РЕАК уже предупредила о приостановлении исполнения своих спонсорских обязательств сроком на один год. Также под большим вопросом и поддержка со стороны других спонсоров. Одним словом, сезон будет сложный и работать предстоит в очень жестких условиях", - предвидит ситуацию Брынзак.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также