Финансирование украинского биатлона из госбюджета сократили в 10 раз, - президент Федерации

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак поделился планами сборной касательно подготовки к новому сезону. Ведь уже совсем скоро необходимо начинать предсезонные подготовительные сборы, чтобы качественно подойти к предолимпийской зиме.

При этом спортивный функционер предвидит серьезные проблемы, с которыми столкнется украинский биатлон.

На этот процесс может отрицательно повлиять урезание бюджета со стороны государства, убежден Брынзак.

"Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно, поскольку еще не ясно, когда и в каких направлениях будут открыты границы. А вся ситуация с пандемией коронавируса внесла радикальные изменения в процесс подготовки команды. Начнем с того, что после внесения изменений в государственный бюджет на этот год из 50 млн гривен, запланированных ранее, сейчас нам оставили только 4,5 млн. Что мы можем планировать с таким бюджетом? Ясно, что пока предстоит готовиться только в Украине. Но говорить о полноценной подготовке в таких условиях не приходится", - цитирует президента ФБУ Biathlon.com.ua.

"Плюс ко всему - в связи с экономическими трудностями, вызванными пандемией, компания РЕАК уже предупредила о приостановлении исполнения своих спонсорских обязательств сроком на один год. Также под большим вопросом и поддержка со стороны других спонсоров. Одним словом, сезон будет сложный и работать предстоит в очень жестких условиях", - предвидит ситуацию Брынзак.