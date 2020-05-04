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Экс-тренер "Динамо" назвал главную проблему Цыганкова

Рауль Рианчо верит в перспективу Виктора заиграть в Европе.

Экс-тренер "Динамо" назвал главную проблему Цыганкова
Рауль Рианчо
Фото: fcrubin.ru

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо назвал главную проблему вингера киевского клуба Виктора Цыганкова.

"Кто из украинских игроков смог бы быть успешным в Испании? Никита Бурда, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков могли бы показать себя во многих европейских чемпионатах. В частности, испанском. Но им надо поработать над собой", - цитирует Рианчо gazeta.ua.

"Также считаю, что хорошие бы шансы имел Тарас Степаненко несмотря на его возраст - в августе должно быть 31.

Потенциал Виктора Цыганкова? Имеет много сильных качеств. Очень техничный, хорошо понимает футбол, хорошее видение поля. Может играть в Испании, Италии или Германии. Но его главная проблема - в травмах, они мешают Виктору развиваться", - отметил испанский специалист.

Напомним, Рианчо в 2014-2016 годах был ассистентом главного тренера "Динамо" Сергея Реброва, а в сезонах 2016/18 был помощником наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

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