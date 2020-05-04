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Объявлена сборная сезона-2019/20 чемпионата Франции

Чемпион делегировал пятерых игроков.

Объявлена сборная сезона-2019/20 чемпионата Франции
Фото: Sporty Trader

По результатам досрочно завершенного сезона-2019/20 авторитетное издание France Football решило опубликовать символическую Dream Team розыгрыша Лиги 1.

В результате, в символической сборной оказалось 5 представителей чемпиона Франции - "Пари Сен-Жермен", трое из состава бронзового призера - "Ренна", двое из "Реймса" и один игрок "Монако".

Самый высокий балл получил форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе - 6,35.

Символическая сборная Лиги 1.

Вратарь: Предраг Райкович ("Реймс", оценка - 5,96)

Защитники: Амари Траоре ("Ренн", 5,41), Тиаго Силва (ПСЖ, 5,75), Юнис Абдельхамид ("Реймс", 5,64), Фету Мауасса ("Ренн", 5,59).

Полузащитники: Марко Верратти (ПСЖ, 6), Эдуардо Камавинга ("Ренн", 6,13), Анхель Ди Мария (ПСЖ, 6,17).

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ, 6,35), Неймар (ПСЖ, 6,07), Виссам Бен-Йеддер ("Монако", 5,84).

Фото: .francefootball.fr

Во вторую команду вошли:

Голкипер: Стив Манданда ("Марсель", 5,92)

Полевые игроки: Баптист Сантамария ("Анже", 5,71), Бенджамин Бриго ("Ренн", 5,71), Ренато Санчес ("Лилль", 5,69), Рафинья ("Ренн", 5,68) ), Димитри Пайет ("Марсель", 5.64), Ислам Слимани ("Монако", 5.64), Идрисса Гуэй (ПСЖ, 5.63), Виктор Осимхен ("Лилль", 5.62), Ибрагима Диалло ("Брест", 5,59), Энди Делорт ("Монпелье", 5,58) и Бенджамин Андре ("Лилль", 5,57).

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