Байден пригрозил лишить финансирования Чемпионат мира-2026 по футболу в случае своего избрания президентом

Всё из-за вопроса о гендерном неравенстве в американском футболе.

Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что он может лишить финансирования Федерацию футбола страны в случае его избрания.

При этом 47-й Вице-президент США потребовал обеспечить равную оплату труда для женской и мужской сборных США.

To @USWNT: don’t give up this fight. This is not over yet.



To @USSoccer: equal pay, now. Or else when I'm president, you can go elsewhere for World Cup funding. https://t.co/XK6t9oM94k — Joe Biden (@JoeBiden) May 2, 2020

"Женской сборной США: не сдавайтесь. Борьба еще не закончена. Федерации футбола США: равная оплата, прямо сейчас. Иначе можете искать финансирование ЧМ-2026 в другом месте, если я стану президентом", - грозит 77-летний политик.

Напомним, женская сборная США по футболу, которая является 4-кратным и действующим победителем Чемпионата мира, обратилась в суд с обвинением собственной Федерации в нарушении акта равной оплаты. Американки требовали выплатить им 66 млн долл. компенсации.

Однако суд поддержал позицию Федерации, которая утверждает, что женская сборная за отчетный период получила больше денег, чем мужская, сообщает ESPN.

Согласно решению судьи Роберта Гэри Клауснера, футболистки не продемонстрировали наглядных доводов в пользу меньшей оплаты их труда по сравнению с мужской сборной.

Также суд не поддержал обвинение сборной в том, что Федерация прибегала к гендерной дискриминации, назначая больше матчей женской команды на искусственном газоне по сравнению с мужской за отчетный период.

В то же время судья оставил в силе иск в части предоставления худших условий для работы. Дело будет рассмотрено в июне.

В свою очередь, игрок "Рейна" и национальной команды США Меган Рапино отреагировала на решение суда отклонить иск женской сборной о неравной оплате труда.

This entire thing has been a sham all along. Glad to see sanity and facts prevail over your fake feminist outrage in federal court.https://t.co/ezRIAdAwsD — Brad Polumbo (@brad_polumbo) May 2, 2020

"Мы никогда не перестанем бороться за равенство", - написала Рапино на своей странице в "Твиттере".

Напомним, иск был подан в 2019 году по инициативе капитана команды Алекс Морган.

Добавим, что 13 июня 2018 года на заседании 68-го Конгресса ФИФА в Москве, в преддверии Чемпионата мира по футболу, было принято решение о месте проведения 23-го ЧМ по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти летом 2026 года. Местом проведения были выбраны 3 страны – США, Мексика и Канада.