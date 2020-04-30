Ассоциация европейских лиг резко отреагировала на рекомендацию ФИФА завершить все турниры

Президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) Ларс-Кристер Ульссон на специальном вебинаре, организованном Soccerex, резко отреагировал на предложение главы медицинского комитета ФИФА Мишеля Д'Хуга завершить все турниры и в сентябре начать новый сезон.

"Согласен, что нужно думать о будущем. Но не менее важно, решить сегодняшние проблемы. Скорее, даже более важно сделать это, прежде чем рассуждать о том, что нас ждет дальше. Конечно, из кризиса предстоит извлечь много уроков. Но, повторю, давайте все-таки сначала займемся актуальными проблемами. Как могу прокомментировать слова главы медицинского комитета ФИФА? Ему нужно было оставить этот совет при себе", - цитирует функционера "Спорт-Экспресс".

"Он не имеет представления о том, что происходит в каждой отдельно взятой стране, у него нет полных данных. Он должен понимать, что его слова воспринимают не как мнение частного лица, а как мнение представителя ФИФА. Его заявление может оказаться очень «дорогостоящим». Есть страны, лиги, где собираются завершить сезон. Но, насколько я понимаю, в Европе большинство хотят доиграть сезон. Если это, конечно, будет возможным", - отметил Ульссон.

Отметим, что Д'Хуг считает, что пока существуют нормы социального дистанцирования, нельзя допускать каких-либо контактов между футболистами команд-соперниц. Даже массовое проведение тестов на коронавирус не гарантирует предотвращения болезни, ведь в любом случае футбол остается контактным видом спорта.

Фото: sector.depo.ua Мишель Д'Хуг

"Мир не готов к возвращению футбола. Остается только надеяться, что ситуация изменится. Сейчас нам остается только терпеть и ждать. Это самая драматическая ситуация со времен Второй мировой войны. Мы не должны ее недооценивать.

Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Тем более, что мы не знаем, когда наступит пик эпидемии в разных странах", – цитирует представителя ФИФА Sky Sports.

Добавим, что EPFL объединяет 36 профессиональных футбольных лиг, представляющих 990 клубов в 29 странах Европы.

В EPFL входит также Украинская Премьер-лига.