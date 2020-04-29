Во Франции разработали три варианта распределения мест в досрочно завершенном футбольном чемпионате

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая перед Национальным собранием, объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
В этой связи руководство Профессиональной футбольной лиги Франции разработало три возможных сценария распределения путевок в еврокубковые турниры от Лиги 1, сообщает rmc sport.
Отметим, что с представительством в Лиге Чемпионов нет никаких вопросов – во всех трех вариантах в главный европейский клубный турнир попадают "Пари Сен-Жермен", "Марсель" и "Ренн", и именно в такой последовательности (влияет на ранг начального принятия участия в турнире).
А вот с представительством в Лиге Европы и кандидатами на понижение в классе - не всё так однозначно.
Вариант 1. Распределить по среднему количеству очков за игру.
Лига Чемпионов: ПСЖ (групповой этап), "Марсель" (матчи плей-офф) и "Ренн" (3-й предварительный раунд).
Лига Европы: "Лилль" (групповой этап), "Реймс" и "Ницца" (предварительный раунд).
Зона вылета: стыковые матчи будет играть "Ним" с 18-го места, в Лигу 2 опустятся "Амьен" и "Тулуза".
Вариант 2. Распределить клубы по нынешней таблице, не учитывая 28-й тур (он не был доигран)
Лига Чемпионов: см. Вариант 1.
Лига Европы: "Лилль" (групповой этап), "Лион" и "Монпелье" (предварительный раунд).
Зона вылета: см. Вариант 1.
Вариант 3. Завершить чемпионат по итогам первого круга (19 матчей)
Лига Чемпионов: см. Вариант 1.
Лига Европы: "Лилль" (групповой этап), "Нант" и "Реймс" (предварительный раунд).
Зона вылета: стыковые матчи будет играть "Амьен" с 18-го места, в Лигу 2 уйдут "Ним" и "Тулуза".