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Коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС

Всем работникам станции сделают тесты на COVID-19.

Коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС
Хмельницкая АЭС
Фото: energoatom.kiev.ua

Коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС. Об этом сообщается на сайте станции.

Диагноз подтвердили 25 апреля после проведения ПЦР-теста.

"Данный работник после выхода из очередного отпуска выполнял свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля. Согласно с объяснениями больного, с 18 апреля находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении СМСЧ г. Нетешин", - говорится в сообщении. 

На АЭС проводят внеочередную дезинфекцию рабочего места заболевшего мужчины и мест, в которых он бывал. Контактные лица отправлены в режим самоизоляции. Им и оперативному персоналу станции сделают тесты на коронавирус.

По состоянию на 25 апреля на больничных находятся девять работников Хмельницкой АЭС. Всего в области зафиксировали 70 случаев коронавируса, 16 человек выздоровели. 

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