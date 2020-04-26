Коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС. Об этом сообщается на сайте станции.

Диагноз подтвердили 25 апреля после проведения ПЦР-теста.

"Данный работник после выхода из очередного отпуска выполнял свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля. Согласно с объяснениями больного, с 18 апреля находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении СМСЧ г. Нетешин", - говорится в сообщении.

На АЭС проводят внеочередную дезинфекцию рабочего места заболевшего мужчины и мест, в которых он бывал. Контактные лица отправлены в режим самоизоляции. Им и оперативному персоналу станции сделают тесты на коронавирус.

По состоянию на 25 апреля на больничных находятся девять работников Хмельницкой АЭС. Всего в области зафиксировали 70 случаев коронавируса, 16 человек выздоровели.