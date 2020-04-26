Число случаев коронавируса в Мариуполе за сутки выросло более чем в два раза

В Мариуполе за прошедшие сутки подтвердили 22 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщается на сайте горсовета.

"20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая обнаружили, протестировав больных пневмонией", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Мариуполе с начала карантина зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирусом, шесть пациентов уже выздоровели. Другие проходят лечение.

По состоянию на утро 25 апреля в Мариуполе зарегистрировали 15 случаев COVID-19.

Сейчас Донецкая и Луганская области занимают последнее место по количеству подтвержденных случаев коронавируса.