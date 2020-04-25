Количество больных коронавирусом в Украине превысило 8 тысяч

За последние сутки подтвердили 478 новых случаев, умерли - восемь человек.

В Украине за последние сутки зафиксировали 478 новых случаев коронавируса, таким образом количество больных увеличилось до 8125.

Из них 201 летальный случай, 782 пациента выздоровели. Об этом информирует Центр общественного здоровья.

Статистика COVID-19 по регионам:

Винницкая область - 377 случаев;

Волынская область - 212 случая;

Днепропетровская область - 240 случаев;

Донецкая область - 27 случаев;

Житомирская область - 337 случаев;

Закарпатская область - 286 случаев;

Запорожская область - 171 случай;

Ивано-Франковская область - 700 случаев;

Кировоградская область - 306 случаев;

г. Киев - 1159 случаев;

Киевская область - 519 случаев;

Львовская область - 317 случаев;

Луганская область - 28 случаев;

Николаевская область - 103 случая;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 169 случаев;

Ровенская область - 483 случая;

Сумская область - 94 случая;

Тернопольская область - 565 случаев;

Харьковская область - 125 случаев;

Херсонская область - 79 случаев;

Хмельницкая область - 66 случаев;

Черновицкая область - 1308 случаев;

Черкасская область - 249 случаев;

Черниговская область - 22 случая.

Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

Отмечается, что на амбулаторном лечении находятся 5498 пациентов, из них 433 ребенка и 1301 медработник. Всего госпитализированы 2627 человек, из них 112 детей и 273 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.

Среди умерших в результате осложнений, вызванных болезнью, 105 мужчин и 96 женщин. Летальные случаи преобладают среди лиц в возрасте от 50 лет (86%).

Напомним, 23 апреля в Украине обнаружили 477 новых случаев коронавируса, шесть человек умерли.