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За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)

601 человек выздоровел. 

За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)
Фото: facebook/Слуга Народу

В Украине зарегистрировано 7647 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 477 новых случаев, сообщили на странице Минздрава в Facebook. 

Умерли 193 человека, 601 пациент выздоровел. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Киеве и Черновицкой области. 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки заболели 28 детей и 98 медиков. Госпитализирован 181 человек, за сутки умерли 6 человек, 96 выздоровели, включая 13 детей. 

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 370
  • Волынская - 203
  • Днепропетровская - 195
  • Донецкая - 24
  • Житомирская - 309
  • Закарпатская - 260
  • Запорожская - 163
  • Ивано-Франковская - 684
  • Кировоградская - 283
  • Киев - 1125
  • Киевская область - 505
  • Львовская - 298
  • Луганская - 27
  • Николаевская - 103
  • Одесская - 169
  • Полтавская - 161
  • Ровенская - 437
  • Сумская - 90
  • Тернопольская - 532
  • Харьковская - 118
  • Херсонская - 77
  • Хмельницкая - 65
  • Черновицкая - 1199
  • Черкасская - 234
  • Черниговская - 19

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют. 

Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 2.7 млн. Больше всего заразившихся и погибших в США. 

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