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Минздрав готовится купить 200 отечественных аппаратов ИВЛ к концу мая

Они в два раза дешевле импортных. 

Минздрав готовится купить 200 отечественных аппаратов ИВЛ к концу мая
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Минздрав готовится закупить 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), стоимость которых в два раза ниже импортных. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Аппараты должны быть готовы к концу мая, пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛов, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛы будут в два раза дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц", - заявил президент Владимир Зеленский.

Отмечается также, что Фонд при ОПУ скоро завершит закупки всех средств защиты и оборудования. 

Кроме этого, на совещании в Офисе президента министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня в Украину вернутся медики, которые помогали итальянским коллегам. После прибытия они будут находиться на обсервации. 

Напомним, ранее Степанов заявил, что Украина купит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких за кредитные деньги, выделенные Европейским инвестиционным банком. Он добавил, что Украина рассматривала вариант покупки аппаратов ИВЛ отечественного производства.

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