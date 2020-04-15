Украина купит 838 аппаратов ИВЛ за кредитные средства Европейского инвестбанка

Переговоры с ЕИБ вели Минздрав и Минразвития территорий.

Украина купит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за кредитные деньги, выделенные Европейским инвестиционным банком. Об этом на брифинге 15 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Достигнута договоренность с ЕИБ об использовании его кредитных средств. Переговоры провело Министерство развития территорий Украины совместно с Минздравом. На эти средства планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ", - сообщил глава Минздрава.

Кроме того, Украина рассматривает вариант покупки аппаратов ИВЛ отечественного производства.

"Есть несколько производителей, которые сейчас в срочном порядке пытаются запустить производство. Мы проводим тестирование со специалистами - анестезиологами, реаниматологами, чтобы эти аппараты полностью соответствовали потребностям. Уверен: мы найдем варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно украинского производства", - уточнил он.

Министр здравоохранения добавил, что из $135 млн средств от Всемирного банка $35 млн потратят на борьбу с коронавирусом.

Напомним, 13 апреля стало известно, что Всемирный банк предоставит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии коронавируса COVID-19.