"Расслабляться слишком рано, расслабляться очень опасно".

Президент Владимир Зеленский заявил, что третья декада апреля будет определяющей для прохождения эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом он сказал в обращении, записанном во вторник, 14 апреля.

"Анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни можно отметит некоторую стабилизацию. Резкого скачка не случилось, в том числе благодаря сознательности граждан, которые соблюдают самоизоляции. Это необходимо продолжать", - сказал президент.

Поэтому, добавил Зеленский, "расслабляться слишком рано, расслабляться очень опасно".

"Если Италия или Испания уже проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это 20-е числа апреля. Именно поэтому так важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", - сказал Зеленский.

Напомним, что по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировали 3372 случая коронавирусной болезни, из них 98 привели к летальному исходу. Вылечились пока что только 119 человек.