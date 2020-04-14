Зеленский назначил новых послов в Японии, ЮАР, Узбекистане и Марокко

Президент Владимир Зеленский во вторник назначил новых послов Украины в Японии, Южно-Африканской Республике, Узбекистане и Марокко.

Об этом говорится в указах №141-145/2020.

Посольство Украины в Японии вместо Игоря Харченко возглавил Сергей Корсунский, директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко. Он работает в системе МИД с 1994 года. За это время успел побывать исполняющим обязанности посла в США, а в 2008-2016 годах был послом Украины в Турции.

Его предшественник Харченко был назначен еще Виктором Януковичем и занимал должность посла с 2013 года.

Послом Украины в ЮАР стала Любовь Абравитова. Она работает в Претории с 2017 года и до настоящего времени была временно поверенной в делах Украины в ЮАР. Предыдущий посол Украины в Южно-Африканской Республике Тарас Кузьмич был уволен Зеленским летом 2019 года.

Тогда же был уволен и посол в Марокко Ярослав Коваль. Вместо него интересы Украины в королевстве будет представлять Оксана Васильева, заместитель начальника управления по вопросам заграничного украинства и гуманитарного сотрудничества.

Послом Украины в Узбекистане стал дипломат Николай Дорошенко, получивший широкую известность в 2016 году благодаря публичной перепалке с Владимиром Путиным на заседании Совета глав государств-участников СНГ. Тогда он был послом Украины в Кыргызстане.

У Украины не было посла в Узбекистане с марта 2019 года, когда был уволен Юрий Савченко.