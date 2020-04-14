"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
ГлавнаяПолитика

Зеленский назначил новых послов в Японии, ЮАР, Узбекистане и Марокко

В Токио отправится директор Дипломатической академии.

Зеленский назначил новых послов в Японии, ЮАР, Узбекистане и Марокко
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во вторник назначил новых послов Украины в Японии, Южно-Африканской Республике, Узбекистане и Марокко.

Об этом говорится в указах №141-145/2020.

Посольство Украины в Японии вместо Игоря Харченко возглавил Сергей Корсунский, директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко. Он работает в системе МИД с 1994 года. За это время успел побывать исполняющим обязанности посла в США, а в 2008-2016 годах был послом Украины в Турции.

Его предшественник Харченко был назначен еще Виктором Януковичем и занимал должность посла с 2013 года.

Послом Украины в ЮАР стала Любовь Абравитова. Она работает в Претории с 2017 года и до настоящего времени была временно поверенной в делах Украины в ЮАР. Предыдущий посол Украины в Южно-Африканской Республике Тарас Кузьмич был уволен Зеленским летом 2019 года.

Тогда же был уволен и посол в Марокко Ярослав Коваль. Вместо него интересы Украины в королевстве будет представлять Оксана Васильева, заместитель начальника управления по вопросам заграничного украинства и гуманитарного сотрудничества.

Послом Украины в Узбекистане стал дипломат Николай Дорошенко, получивший широкую известность в 2016 году благодаря публичной перепалке с Владимиром Путиным на заседании Совета глав государств-участников СНГ. Тогда он был послом Украины в Кыргызстане.

У Украины не было посла в Узбекистане с марта 2019 года, когда был уволен Юрий Савченко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также