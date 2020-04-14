В "Европейской солидарности" считают дело против Чорновол "предупреждением остальным"

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» провели под зданием ГБР акцию в поддержку Татьяны Чороновол, которую вызвали на допрос. Они призвали гражданское общество, демократические политические силы не оставаться равнодушными к преследованиям участников Майдана, говорится на сайте "ЕС".

«Сейчас разворачивается информационно-диверсионная кампания, цель которой - убедить весь мир и украинцев, что на Майдане собственно майдановцы атаковали правоохранительные органы, а они вынуждены были защищаться. Кремль и Российская Федерация пытаются убедить всех, что майдановцы преступники, а в стране произошел государственный переворот. Это свидетельство того, что нынешняя власть и президент Зеленский, руководитель ГБР и генпрокурор сегодня выполняют сценарий, нарисованный за пределами Украины и задачи его дискредитация Майдана. Таня Чорновол - это символ Майдана и символ украинства», - отметил Андрей Парубий.

По мнению Владимира Вятровича, попытки отменить амнистию майдановцев свидетельствуют о том, что украинскую историю пытаются переписать. "И Татьяна Чорновол является важной частью этой истории", - считает нардеп.

«Сегодняшние процессы очень напоминают и идут по сценарию, по которому ФСБ сегодня преследует всех активистов в Крыму. Роль Партии регионов в сдаче Крыма была решающей. Процесс 26 февраля, который был еще в период, когда Украина контролировала Крым, именно месть партийцев Партии регионов, руководства Партии регионов, таких как Бабиков, привело к тому, что тысячи наших соотечественников за те события преследуются. Я один из тех, кто отсидел три года. Очевидно, что сегодняшние процессы - это месть за борьбу патриотов за свою страну, месть за борьбу против оккупации, месть за борьбу за независимость», - подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Нардеп Алексей Гончаренко уверен, что "расправа над Чорновол является знаком предупреждения всем остальным".

«Это дело против всех сознательных украинцев, против всех кто имеет национальное достоинство, потому что это дело - заказ Москвы. Это дело начала расследоваться против меня 18 октября 2019 года. То есть даже не в тот момент, когда бывший адвокат Януковича фактически возглавил ГБР. Оно начало расследоваться раньше - перед нормандской встречей Зеленского, то есть фактически это дело - это часть так называемых мирных соглашений, но если называть все своими словами - это часть плана капитуляции Украины», - убеждена сама Чорновол. А Майдан она назвала "первым боем против российской агрессии, который закончился победой".