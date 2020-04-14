Страхування життя лікарів. Які зміни до бюджету підтримала Верховна Рада?

Щодня українські медики, які боряться з COVID-19, наражаються на небезпеку. Через специфічність вірусу та легкість його передачі лікарі також опинились у категорії ризику , і завдання держави – максимально захистити медпрацівників.

Фото: фейсбук/Слуга Народу

За даними МОЗ, на кінець минулого тижня в Україні було зафіксовано 2203 захворювань на коронавірус, з них 334 випадки – серед медиків. Саме тому сьогодні всі гілки влади оперативно вирішують проблеми української медицини, аби зберегти лікарів.

Ця робота ведеться українською владою у кількох напрямах.

Перший – це безпосереднє забезпечення медичного персоналу засобами захисту. Наскільки це важливо, говорить досвід Італії, де зараження на коронавірус отримали понад 8500 медиків, і основною причиною цьому стала саме нестача засобів захисту.

Тому їх закупівля для наших медиків ведеться постійно. Активно до цього процесу також долучився український бізнес. Регулярно до аеропорту Бориспіль прибувають літаки, які доставляють апарати швидкої вентиляції легень та сотні тисяч масок, захисні костюми, рукавички та окуляри, аби медичні працівники були захищені фізично.

Тепер допомагати лікарням більш активно ми зможемо, використовуючи кошти державного бюджету.

13 квітня парламент підтримав зміни до бюджету на 2020 рік, якими був створений Стабілізаційний фонд для боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 млрд гривень. Кошти фонду зможуть оперативно розподілятись для потреб українських лікарень та медиків. Та що не менш важливо – підвищення їх соціальних гарантій.

Кошти Стабілізаційного фонду будуть направлятись для додаткових виплат медикам. Нагадаю, що їх буде отримувати медичний персонал, задіяний у роботі з ліквідації коронавірусу: а це і лікарі, і медсестри, лаборанти, медики швидкої.

В ці дні часто доводиться чути, що українські лікарі фактично є на передовій та ведуть бій із хворобою. А отже повинні отримувати і соціальний захист, який відповідає такому рівню.

Тому друга ініціатива, за моєю пропозицією, у змінах до бюджету була врахована виплата на страхування життя лікарів.

Держава гарантуватиме надання грошової допомоги сім'ям медичних працівників у разі летального результату від зараження коронавірусом. Розмір виплати визначатиме Кабмін, але вона буде на рівні виплат для учасників бойових дій.

Звісно, ми хотіли б зробити більше. Але, повірте, ми робимо максимально з можливого в тих економічних умовах, які є в державі. І продовжимо за потреби змінювати законодавство для того, аби воно відповідало реаліям життя та допомагало у боротьбі з Covid-19.

Всім українських медикам я хочу побажати здоров'я та мужності, і сказати велике дякую за їх роботу та професіоналізм. А українців я також закликаю допомогти захистити наших лікарів та залишатись вдома на Пасхальні свята.