Україна-2014: «Руская вєсна»

Шість років триває гібридна війна Росії проти України. 12 квітня 2014 російські диверсанти на чолі з Гіркіним, захопили два українських міста і стало зрозуміло, що мирним шляхом не вдасться зупинити заколот, що інспірувала сусідня держава на Донбасі. Блокування військових колон, напади на військові частини, катування і вбивства українських громадян, жахлива провокація в Одесі. «Руская вєсна» буяла в Україні. Війна, яку вона породила, забрала життя вже більш ніж 13 тисяч громадян України. Війна триває…