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В Украине коронавирусом заразились 334 медика

Общее число инфицированных в стране составляет 2203 человек.

В Украине коронавирусом заразились 334 медика
Фото: EPA/UPG

Коронавирусом в Украине уже заразились 334 медицинских работника.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Из 2 203 заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день - 334 медицинские работники (более 15%, - ред.). Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Ежедневно прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч респираторов, костюмов биозащиты, очков. Все эта сразу же поставляют в больницы", - сказал Максим Степанов в эфире телеканала "Интер".

Глава Минздрава отметил, что массовое заражение медицинских работников коронавирусом отмечается во всем мире, поскольку они "находятся на передовой битвы с коронавирусом". Только в Италии заболели около 9 тысяч докторов и медсестер - это 12% от общего числа зараженных.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Закарпатской областной инфекционной больнице скончался заболевший COVID-19 врач из Раховского района.

Сегодня же умерла сотрудница Хмельницкой райбольницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении.

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