Из обсервации в Херсонской области сбежали уже 19 украинцев, которые прибыли из Крыма

В Херсонской области увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, которые прибыли из оккупированного Крыма.

Об этом на брифинге 10 апреля сказал глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, сообщает Крым.Реалии.

"Сейчас их, к сожалению не 15, а уже 19. Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен", – сообщил Гусев.

Глава Херсонской ОГА призвал украинцев соблюдать обсервацию и самоизоляцию, а также "ответственно отнестись к этим вынужденным ограничениям".

8 апреля сообщалось, что из центра обсервации в Херсонской области сбежали 17 приехавших из Крыма. Правоохранители составили 15 административных протоколов.

Сообщалось, что через пункт въезда-выезда "Каланчак" с временно оккупированной территории Крыма в Херсонскую область прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации. После проведения медосмотра 17 лиц, в том числе двое детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр. Они объяснили, что вернутся домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию.

В полиции сообщили, что большинство беглецов - с Западной Украины и Днепропетровской области.

Напомним, 30 марта Кабинет министров одобрил обязательную обсервацию для тех, кто вернулся из стран или регионов с местной передачей коронавируса. Эти лица считаются такими, которые имели контакт с больным коронавирусом, потому и подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней в специализированных учреждениях.