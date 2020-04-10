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Во Львове всех священников протестируют на коронавирус

Ранее экспресс-тесты провели медикам, правоохранителям, водителям общественного транспорта, сотрудникам супермаркетов.

Во Львове всех священников протестируют на коронавирус
Фото: planetofhotels.com

Во Львове планируют охватить экспресс-тестированием на коронавирус священников.

Об этом в пятницу, 10 апреля, мэр Львова Андрей Садовый сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Мэр Львова уточнил, что экспресс-тестирование священников планируют начать уже с 11 апреля.

"Мы с каждым днем только увеличиваем количество людей, которых мы тестируем. Это, в первую очередь те, кто контактирует с людьми. Это люди, которые работают в супермаркетах на кассе, медицинские работники, социальные работники, водители, сотрудники силовых органов. Если обнаруживаем положительный результат экспресс-тестирования, автоматически идет ПЦР-тестирование, которое дает более точный результат... Мы даже священникам начнем с завтрашнего дня проводить экспресс-тесты", - рассказал Андрей Садовый.

Сейчас во Львове, по словам мэра, есть около 25 тыс. экспресс-тестов. Пополнять их количество помогают бизнес-структуры и благотворители. ПЦР-тесты для Львова закупают за счет государства, городского бюджета и также благотворителей.

"Сегодня важно выявить людей, инфицированных, чтобы они были изолированы и не могли заразить других", - подчеркнул Садовый.

Мэр Львова также сообщил об общей позиции церковных иерархов Львова о проведении пасхальных богослужений онлайн и освящения куличей верующими дома, а исповеди и причастия проводить уже после завершения карантина.

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