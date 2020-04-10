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В Украину прибыл самолет с 11 тоннами гуманитарки от ОАЭ

В аэропорту самолет встречал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Украину прибыл самолет с 11 тоннами гуманитарки от ОАЭ
Фото: пресс-cлужба Кабмина

Поздно вечером 10 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, который доставил в Украину 11-тонную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел.

Груз отправили для поддержки Украины в преодолении пандемии COVID-19. Он содержит защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства.

Самолет в аэропорту встречал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Каабе.

Фото: mfa.gov.ua

"Эмираты являются особым партнером Украины. Украина и ее граждане глубоко благодарны руководству ОАЭ за направление 10 тонн медицинских средств, которые крайне необходимы украинским врачам и медицинскому персоналу для борьбы с коронавирусом", - заявил глава украинского МИДа.

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