Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем с ОАЭ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Президент Украины поблагодарил собеседника за гуманитарную помощь - высококачественные средства защиты для медицинских работников, а также за содействие в возвращении тысяч украинских граждан из ОАЭ и других стран мира.

"Спасибо за гуманитарную помощь украинским медикам для борьбы с распространением коронавируса, которая спасет не одну человеческую жизнь. Объединенные Арабские Эмираты показывают пример эффективной борьбы с пандемией", - подчеркнул президент.

Он высказал предложение активизировать совместные усилия Украины и ОАЭ в борьбе с распространением коронавирусной болезни в мире.

Отдельно стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности в сфере сельского хозяйства, развития дорожной и медицинской инфраструктуры в Украине.

"Коронавирус не должен разрушить международную торговлю и экономические связи между странами. Для Украины критически важно развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог. После коронавируса жизнь продолжится, и мы можем планировать инвестиции уже сейчас", - отметил Зеленский.