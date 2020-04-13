​Рада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме видеоконференции

Соответствующие изменения в УК удут действовать только на период карантина.

Верховная Рада разрешила судам проводить судебное заседание на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда в режиме видеоконференции.

За принятие законопроекта №3276 в целом проголосовали 310 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українські новини".

Также суд может принять решение об ограничении доступа лиц, не являющихся участниками процесса, на заседание во время карантина.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме ходатайства поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд, не будет проводиться в режиме видеоконференции. А ходатайство о продлении меры пресечения в этом режиме может быть рассмотрено, если против этого не возражает подозреваемый (обвиняемый).

В случае невозможности судьей (коллегией судей) рассмотреть такие ходатайства, дело может быть передано на рассмотрение другому судье или рассмотрено председателем или другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, оно может быть передано для рассмотрения в другой суд, определенной судом апелляционной инстанции или председателем Кассационного уголовного суда Верховного Суда.

Сторона обвинения обязана подавать ходатайство о продлении срока содержания под стражей не позднее чем за 10 дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей.

Если в конкретном суде, кроме Антикоррупционного, невозможно определить следственного судью для рассмотрения ходатайства, дело может быть передано в другой суд, определенный апелляционной инстанцией или председателем Кассационного уголовного суда Верховного Суда.

Соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс будут действовать только на период карантина, установленного Кабинетом министров.

Напомним, Совет судей Украины попросил граждан на время карантина воздержаться от посещения заседаний.

30 марта Рада разрешила судам рассматривать административные, хозяйственные и гражданские дела в режиме видеоконференции.