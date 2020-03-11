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Совет судей попросил граждан на время карантина воздержаться от посещения судебных заседаний

Судьи боятся распространения инфекции.

Совет судей попросил граждан на время карантина воздержаться от посещения судебных заседаний
Фото: LB.ua

Совет судей Украины попросил граждан на время карантина (12 марта - 3 апреля) воздержаться от посещения судебных заседаний.

Об этом говорится на сайте совета.

"Совет судей Украины обращается к гражданам, которые являются участниками судебных процессов, с просьбой воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия участников сторон. Также Совет судей Украины просит граждан воздержаться от посещения суда, если у них есть признаки какого-либо вирусного заболевания", - сказано в сообщении.

В то же время Совет судей подчеркнул, что назначенный на 6-7 апреля очередной съезд судей пока не планируют переносить.

Напомним, что с 12 марта по 3 апреля на всей территории Украины вводится карантин по коронавирусу. Будут закрыты детские сады, школы и вузы. Также запрещается проведение почти всех массовых мероприятий с участием 200 и больше человек. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей.

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