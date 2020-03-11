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В Испании закрыли уголовное дело Фирташа

Следствие не смогло собрать доказательств.

В Испании закрыли уголовное дело Фирташа
Фото: obozrevatel.com

В Испании закрыли из-за нехватки доказательств уголовное дело Дмитрия Фирташа. Об этом пишет DW со ссылкой на El Confidencial.

Сообщается, что судебное следственное управление №21 Барселоны сдало в архив уголовное дело, возбужденное против Дмитрия Фирташа пять лет назад.

"Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019 года. Следствие исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - на предоставила "веских доказательств" вины подозреваемого. Олигарха обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании и "членство в преступном сообществе", - пишет издание.

Следственное управление Барселоны дважды, начиная с 2017 года, направляло в Австрию, где находится Фирташ, запрос на его экстрадицию в Испанию и дважды получало отказ, отмечает El Confidencial. Земельный суд Вены считал "неубедительными" аргументы испанской стороны. Речь шла, в частности, о подозрениях, что Фирташ купил дорогую недвижимость в провинции Малага за "деньги сомнительного происхождения", "отмыв таким образом" несколько миллионов евро.

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