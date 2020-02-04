Умер испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Самый известный его фильм снятый в 1988 году "Одного рассвета недостаточно".

Испанский режиссер, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался 4 февраля в возрасте 72 лет на своей вилле в Мадриде.

Об этом сообщила газета El Pais.

"Мы сожалеем о потере Хосе Луиса Куэрды, неотъемлемой части нашего кинематографа", - говорится в сообщении Академии кинематографических искусств и наук Испании.

Информацию о кончине Куэрды подтвердили его дочери.

Незадолго до смерти режиссер был госпитализирован в одну из клиник испанской столицы с инсультом.

Хосе Луис Куэрда родился в Альбасете в 1947 году. Изучал юриспруденцию, работал радиотехником. В 1969 году поступил на работу на испанское телевидение и снимал документальные сюжеты для службы новостей. Свой первый фильм - короткометражку "Чет и нечет" - выпустил в 1982 году.

Снятая им в 1988 году картина "Живой лес" получила премию "Гойя" как лучший фильм.

Куэрда дважды был удостоен премии "Гойя" за лучшие адаптированные сценарии к своим фильмам - в 1999 году за "Язык бабочек" и в 2008-м за "Слепые подсолнухи".

Самый известный его фильм - "Одного рассвета недостаточно", снятый в 1988 году.