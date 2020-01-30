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Музей-мемориал "Революции достоинства" выпустит комикс "История с майдана"

Презентация графической новеллы запланирована на февраль.

Музей-мемориал "Революции достоинства" выпустит комикс "История с майдана"
Фото: Макс Требухов

Госучреждение "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" выпустит графическую новеллу "История с майдана" ко Дню Героев Небесной Сотни 20 февраля. Об этом сообщила заведующая информационно-выставочного отдела Ольга Сало на пресс-конференции.

"В феврале во время празднования Дня Героев Небесной сотни будет презентация графической новеллы "История с Майдана", издание сделано в формате комикса и рассчитано на подростков ", - отметила она.

Сало добавила, что музей-мемориал планирует сделать информацию о Майдане не только поучительно-организаторской, но и интересной для подростков, чтобы привлечь внимание молодой аудитории.

Напомним, 11 февраля 2015 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ об объявлении 20 февраля Днем Героев Небесной сотни.

 

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