Договор с арендатором кинотеатра "Жовтень" решили продлить на 10 лет

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности решила продлить договор аренды имущественного комплекса кинотеатра "Жовтень" с компанией "Киноман" еще на 10 лет.

Об этом сообщила директор кинотеатра Людмила Горделадзе.

"Судьба кинотеатра "Жовтень" на ближайшие 10 лет определилась. Наш коллектив продолжит работу кинотеатра в сформированном творческом формате", - написала она в фейсбуке.

Стоимость аренды составит 243,6 тыс. гривен в месяц.

По предыдущему договору (15 декабря 2014 года - 1 апреля 2020 года) арендатор должен был платить 200 тысяч гривен.

Напомним, что в прошлом году арендатору другого коммунального кинотеатра "Киев" отказали в продлении договора. В мае 2019 года по результатам конкурса КГГА подписала договор о сдаче кинотеатра "Киев" в аренду компании "Синема центр" по цене 2,12 млн гривен в месяц. Но он до сих пор не работает.

Сеть "Синема Центр" состоит из трех кинотеатров в городах: Одесса (ТРЦ "Фонтан Скай") - с 2007 года, Тернополь (ТРЦ "Подоляны") - с 2010 года, Киев (ТРЦ "Оушен Плаза") - с 2012 года.