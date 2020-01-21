Теперь они должны пройти собеседование в Кабмине.

В финал конкурса на должность главы Госкино прошли пятеро претендентов. Их кандидатуры рекомендовали на рассмотрение Кабинету министров, пишет "Детектор медиа".

Так, в финал вошли Сергей Зленко, Ольга Бесхмельницына, Станислав Куценко, Марина Кудерчук и Сергей Слепак.

Слепак, Куценко и Зленко принимали участие в первом конкурсе, который не увенчался успехом из-за того, что единственная его финалистка Юлия Синькевич не прошла собеседование в Кабмине.

Самый большой балл из конкурсантов (за знание законодательства, иностранного языка и собеседование с представителями Национального агентства по вопросам государственной службы) получил член Европейской киноакадемии, директор киевских кинотеатров "Бумер" и "Магнат" Сергей Зленко. Теперь он и другие финалисты должны пройти собеседование в Кабмине, в результате которой и будет избран председтаель Госкино.

Всего на должность главы Госкино в этот раз претендовали десять кандидатов. На второй этап конкурсного отбора отобрали семь кандидатов.

Напомним, предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе 2019 после пяти лет работы на этой должности.

В ноябре по результатам последнего собеседования на пост главы Госкино единственная оставшаяся кандидатка на эту позицию Юлия Синькевич выбыла из-за недостаточного количества баллов.

Украинские режиссеры, продюсеры, актеры, дистрибьюторы и другие представители киноиндустрии не были согласны с результатами конкурса на должность главы Госкино.

После объявления нового конкурса Синькевич заявила, что не будет принимать в нем участие.