Названы имена полуфиналистов нацотбора на Евровидение-2020

Телеканалы СТБ и "UA: Суспільне мовлення" объявили имена полуфиналистов национального отбора на конкурс Евровидение 2020 года. Также стало известно имя третьего члена жюри – к Тине Кароль и Андрею Данилко присоединится гендиректор "Хит ФМ" и генпродюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов.

Бороться за право представить Украину на Евровидении, которое в этом году пройдет в Нидерландах, 16 конкурсантов будут в прямых эфирах с 8 февраля, сообщили в пресс-службе канала "UA:Перший".

"В этом году есть очень важное нововведение конкурса. Оно ограничивает участие в нацотборе артистов, у которых был хотя бы один концерт в России с 2014 года. Но мы получили достаточное количество заявок от артистов разных жанров и музыкальных направлений – как известных, так и от новичков, что для нацотбора всегда приоритет", – сообщил музыкальный продюсер национального отбора Руслан Квинта.

Полный список полуфиналистов отбора:

[О] – инди-поп группа, победители премии "Хит года" по версии KissFM, призеры номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET;

KHAYAT – артист и автор песен в жанре фольклористика, принимал участие в полуфинале нацотбора 2019 года;

Assol – полуфиналистка шоу "Голос країни";

CLOUDLESS – группа, получившая известность благодаря песне "Між світами", ставшей саундтреком к сериалу "Школа";

GARNA – сольный проект певицы Алены Левашовой и музпродюссера Алексея Хорольского;

Katya Chilly – певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей;

FO SHO – афроукраинская хип-хоп группа, в составе которой трое сестер Бетти, Мириам и Сиона;

David Axelrod – певец, музыкант и композитор;

Александр Порядинский – самый юный победитель шоу "Х-фактор";

TVORCHI – музыканты из Тернополя, песня которых Believe вошла в топ-10 чартов Google Play в Украине;

GIO – участник "Х-фактора" та "Голоса країни", выступал вместе с оркестром Lords of The Sound;

Jerry Heil – певица и автор песен, композитор, владелица нескольких премий. Одна из ее песен набрала 14 млн просмотров на YouTube и заняла лидерские позиции в iTunes;

KRUTЬ – певица и бандуристка, частый представитель Украины в разнообразных фестивалях;

Элина Иващенко – победительница "Х-фактор" и "Голос. Діти"), радиоведущая, владелица Гран-при "Черноморских игр" 2018 года;

Go-A – группа, принимавшая участия в фестивалях "Джаз Коктебель", "Країна мрій", "Гогольфест";

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – коллаборация украинской электрогруппы MOONZOO и американского репера F.M.F. Sure.

Фото: 1tv.com.ua

Напомним, в 2019 на национальном отборе победила певица Maruv, однако у части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.

Группы Freedom Jazz и KAZKA, занявшие второе и третье место в нацотборе, не захотели менять Maruv, в результате Украина решила не принимать участие в конкурсе 2019 года.