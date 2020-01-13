Зеленский назначил свою жену членом совета по развитию Мистецького арсеналу

Также в его состав вошел нардеп от "Слуги народа".

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил свою супругу Елену Зеленскую в составе Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Об этом говорится в указе президента от 13 января 2020 года №3.

Этим документом утвержден полный состав совета, а ст. 1 указа президента от 21 декабря 2016 года №566 "Вопросы совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" признается недействительной.

Всего в совет вошло 16 человек, его главой назначен министр культуры Владимир Бородянский.

Также в его составе, помимо Зеленской, замгендиректора Национального художественного музея Украины Ольга Балашова, руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, исполнительный директор "Центра экономической стратегии" Глеб Вышлинский, журналист и культуролог Вадим Карпьяк, философ и писатель Вахтанг Кебуладзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, нардеп и советник президента Украины Гео Лерос, эксперт по музейному делу Зеновий Мазурик, глава правления "Украинского центра развития музейного дела" Владислав Пиоро, гендиректор Мистецького арсеналу Олеся Островская-Лютая, ученый-экономист Александр Пасхавер, директор "Одесского художественного музея" Александр Ройтбурд и гендиректор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, национальному культурно-художественному и музейному комплексу Мистецький арсенал на 30% урезали финансирование на 2020 год.