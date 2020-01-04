Во Львовской области обрушилась крыша памятника архитектуры XVIII века

В пгт Олеско Львовской области 3 января обрушилась часть крыши бывшего костела капуцинов, являющегося памятником архитектуры национального значения первой половины XVIII века.

Об этом сообщается на странице Львовской национальной галереи искусств им. Б. Возницкого в фейсбуке.

"Это памятник архитектуры национального значения, используемый нашей галереей в качестве фондохранилища, преимущественно для скульптур. Никто не пострадал, музейные предметы - в сохранности и безопасности", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/lvivartgallery

Отмечается, что в настоящее время речь идет "не о возобновлении обрушившейся части крыши, а о ее замене полностью". В сообщении указано, что "более 10 лет Львовская областная государственная администрация (ОГА) не передает здание этого хранилища органу ее управления", вследствие чего Министерство культуры не может финансировать противоаварийные и реставрационные работы.

В то же время во Львовской обладминистрации заявили, что "охранный договор от 2012 года обязывает пользователя, то есть Львовскую галерею искусств, содержать памятник в надлежащем состоянии, проводить научные исследования, изготовлять проектно-сметную документацию и реставрировать здание".

В ЛОГА утверждают, что в июле 2018 в костеле работала комиссия, признавшая необходимость реставрации крыши здания. 10 июля 2019 года галерея обратилась в департамент архитектуры и градостроительства о выдаче разрешения на проведения работ в памятнике. Львовская ОГА отказала, сообщив, что работы могут быть проведены лишь при изготовлении проектно-сметной документации.

В данное время, сообщает ЛОГА, у галереи нет соответствующего разрешения на проведение противоаварийных работ или реконструкции, что "является уголовным правонарушением".

Позже во Львовской национальной галерее искусств сообщили, что в Олесском фондохранилище состоялась рабочая встреча с участием замглавы Львовской ОГА Юрия Холода и представители Буской райгосадминистрации. Уже начались работы по созданию на крыше временного укрытия, которое сохранит фондохранилище от затекания.

Фото: facebook.com/lvivartgallery

ЛОГА и галерее удалось достичь понимания относительно проблемных вопросов фондохранилища и других объектов. 9 января ожидается окончательное решение соответствующей комиссии о восстановлении крыши на фондохранилище.

Сейчас вход на территорию монастыря капуцинов закрыт, поскольку в его помещении временно не действуют выставки, а также существуют риски обвала крыши из-за погодных условий. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны.