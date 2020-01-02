​В Минске оператор кабельного ТВ начал транслировать украинский "KVARTAL TV" вместо российского ТНТ

Минские телевизионные информационные сети с 1 января 2020 начали транслировать "культовый канал "KVARTAL TV".

Фото: Квартал ТV

Об это сообщается на сайте МТИС.

"С 1 января в сети МТИС в аналоговом формате начинает вещание культовый канал "KVARTAL TV". "KVARTAL TV" - детище легендарной украинской студии "Квартал 95" - развлекательный канал для молодого и активного зрителя с хорошим чувством юмора. … Ищите новый канал в аналоговом формате на частоте 191.25 МГц. и в "цифре”" на 402 МГц", - говорится в сообщении оператора.

Оператор проанонсировал в программе телеканала сериал "Сваты", юмористические шоу “Вечерний Квартал” и "Рассмеши комика", мультфильм в жанре политической пародии "Сказочная Русь" и другие проекты студии.

Белорусские СМИ отмечают, что ранее на этих частотах вещал российский телеканал ТНТ International.

Ранее сообщалось, что российский телеканал СТС купил права на показ телесериала "Папик" от "Квартала 95". Показ сериала должен начаться 20 января.

В начале декабря российский телеканал ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским после показа трех серий.