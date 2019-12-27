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Российский телеканал купил права на показ телесериала "Папик" от "Квартала 95"

Премьера запланирована на 20 января.

Российский телеканал купил права на показ телесериала "Папик" от "Квартала 95"
Фото: 1plus1.ua

Российский телеканал СТС покажет комедийный сериал "Папик" производства студии "Квартал-95".

Об этом сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на представителя канала.

По его данным, "Папик", который издание называет одним из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года, стартует на СТС 20 января.

"Канал СТС, входящий в холдинг «СТС Медиа» «Национальной Медиа Группы» и ВТБ, приобрел права на показ украинского телесериала «Папик». Сериал уже успешно прошел в декабре 2019 года на украинском канале «1+1». Права на него СТС купил у дистрибутора — шведской Eccho Rights", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для СТС это первый купленный со стороны сериал за восемь лет.

Напомним, ранее российский телеканал ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским после показа трех серий.

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