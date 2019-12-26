Российская актриса Галина Волчек умерла

Российская актриса, режиссер, народная артистка СССР Галина Волчек умерла в Москве на 87-году жизни.

Об этом сообщили в театре "Современник", художественным руководителем которого она была на протяжении 30 лет.

"Галина Борисовна скончалась", - цитирует сообщение Русская служба Би-би-си.

19 декабря Волчек исполнилось 86 лет. Ее творческая жизнь прошла в театре "Современник", который она в 1956 году основала вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым.

С 1972 года Волчек была главным режиссером "Современника", с 1989 года - художественным руководителем. Режиссер поставил более 30 спектаклей.

Она также снялась в более чем 20 фильмах. Она известна зрителям по ролям в таких картинах, как "Дон Кихот" (1957 г., Мариторнес), "Берегись автомобиля" (1966 г., покупательница магнитофона), "Король Лир" (1970 г., Регана), "Про Красную Шапочку" (1977 г., Волчица), "Осенний марафон" (1977 г., Варвара Никитична).

24 декабря в "Современнике" сообщили, что артистка госпитализирована в связи с легочным заболеванием. Ее состояние оценивалось как стабильное. Позже появились сообщения, что ее состояние резко ухудшилось.

Волчек родилась в 1933 году в Москве. Ее отец Бер Волчек был известным кинооператором - оператором-постановщиком фильма "Ленин в Октябре", мать Вера Маймина - сценаристом.

В 2014 Галина Волчек была среди российских деятелей культуры, которые выступили в поддержку действий президента Владимира Путина РФ в Крыму.